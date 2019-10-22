Spor, doğa ve eğitim kampı düzenlendi

Gençlik ve Eğitim Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinin katkılarıyla 200 Malatyalı genç, Osmaniye Aslantaş Doğa, Etkinlik ve Eğitim Kampı'nda spor, doğa ve etiğim kampı yaptılar.

Organizasyonda halı saha futbol turnuvaları, okçuluk, ekstrem spor, atıcılık, voleybol, bisiklet turu, basketbol maçları, şiir ve müzik ziyafeti, panel gibi etkinlikler düzenlendi.

Program ile alakalı açıklama yapan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, gençlerin oldukça verimli geçen bir kampı geride bıraktıklarını kaydederek, “Gençlik ve Eğitim Derneği olarak İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesindeki 200 Erkek öğrenci kardeşlerimiz ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Kampında 4 günlük spor, doğa ve eğitim kampı düzenledik. Kampa başladığımız ilk gün Barış Pınarı harekatındaki askerlerimize selam göndererek başladık. Ardından ekstrem sporu, okçuluk, atıcılık, müzik kursu, plaj voleybolu turnuvaları, futbol turnuvaları, basketbol turnuvaları, mini konserler, halk oyunları kursu, tiyatro kursu, el sanatları kursu, salon oyunları, matrak sporu, bisiklet turları ve mini golf ve daha birçok etkinliklerimiz ve kurslarımız oldu. Osmaniye İlahiyatçılarımızdan Orhan Ateş'den İslam'ı tanımak ve İslamiyet'i Anlamak konulu konferansımız oldu. Osmaniye SGK İl Müdürü, Osmaniye AFAD İl Müdürü, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımıyla ‘'Gençlere Nasihatler'' konulu seminerle buluştular. Kampımızın son günü de Kamp Ateşi yakarak gençlerle sohbet ettik. Bu projede katkı sunan ve destek veren Bakanımız Muharrem Kasapoğluna, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a ve Hamza Yerlikaya'ya, Valimiz Aydın Baruş'a , Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve rektörümüz Prof. Dr. Aysun Karabulut'a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.