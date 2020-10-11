İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor dünyasından Azerbaycan'a destek

Azerbaycan’ın topraklarını işgal eden Ermenistan’a yönelik sürdürdüğü mücadeleye, Malatya’da da milli takım antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü mücadeleye, Malatya'da da milli takım antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.


Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü haklı mücadelesi sürerken, Malatya'da da Vucüt Geliştirme Milli Takım Antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan Bayrakları ile donatarak destek verdi.


Baldiş, Türk halkı olarak iki devlet tek millet olan kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek bu haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyledi.


Ermenistan'ın yıllardır Karabağ'ı işgal ettiğini ifade eden milli takım antrenörü Baldiş, tüm Malatyalıların da Azerbaycan bayrağı asarak kardeş ülkeye destek olmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.