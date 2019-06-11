Spor Merkezleri kayıtları başladı

Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen İl Spor Merkezi'nde 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12'si engelli olmak üzere 39 branşta eğitim alacak.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı İl spor merkezine kayıtları, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu üzerinde, Fırat Gençlik Merkezinde ve Merkez Spor Salonunda il spor merkezleri kayıt bürosunda yapılacak.

İl Spor Merkezleri kapsamında 39 branşta eğitim verilecek. Bu branşların 12'si engelli çocuk ve gençler için eğitim verecek.

Tüm branşlara 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Yüzme branşı aylık 75 TL olarak açıklanırken, diğer branşlar ücretsiz gerçekleşecektir.

Ayrıca 12 branşta engelli çocuk ve gençlere de ayrı gruplar oluşturmak üzere branşlar açılacaktır. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni 29 Haziran Cumartesi günü Merkez Spor Salonunda yapılacak olup, Yaz Spor Okullarında açılacak branşlar ise: Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol , güreş, halter, hentbol, herkes için spor, hokey, izcilik, judo, karate, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, satranç, su topu, taekwondo, tenis, voleybol, vücut geliştirme, yüzme, bedensel engelliler atletizm, bedensel engelliler badminton, bedensel engelliler yüzme, işitme engelliler atıcılık, işitme engelliler tekvando, işitme engelliler güreş, işitme engelliler badminton, işitme engelliler masa tenisi, görme engelliler yüzme, özel sporcular masa tenisi, özel sporcular atletizm, özel sporcular voleybol.

Öğrenciler velileri ile birlikte kayıt bürosuna Nüfus Cüzdan Fotokopileri ile birlikte gelerek kayıtlarını yapabileceklerdir.