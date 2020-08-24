Malatya'da Spor Merkezleri kayıtları başladı. Her yıl 81 ilimizde eş zamanlı olarak Spor Genel Müdürlüğünün 81'inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran da açılırken bu yıl dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle 17 Ağustos tarihinde alınan tedbirler çerçevesinde Spor Merkezi kayıtları başladı.

5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12'si engelli olmak üzere 35 branşta eğitim alacak. 2020 yılı İl spor merkezine kayıtları, Merkez Spor Salonunda il spor merkezleri kayıt bürosunda yapılacak.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm branşlara 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Yüzme branşı aylık 75 TL olarak açıklanırken, diğer branşlar ücretsiz gerçekleşecektir. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine katılan öğrencilerden Yüzme kursları için ücret talep edilmeyecektir. Ayrıca 12 branşta engelli çocuk ve gençlere de ayrı gruplar oluşturmak üzere branşlar açılacaktır. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni bu yıl yapılmayacaktır. Yaz Spor Okullarında açılacak branşlar ise: Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol , Güreş, Halter, Hentbol, İzcilik, Judo, Karate, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme Fitness, Yüzme, Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme Atletizm, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Voleybol” ifadelerine yer verildi.