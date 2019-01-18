Spor taban birliklerinden Kayhan'a hayırlı olsun ziyareti

Spor taban birlikleri, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ebu Bekir Kayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, İl Ceza Kurulu Başkanı Avukat Faik Demez, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Başkanı Seyfullah Özdemir, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol Hakemleri Derneği, Saha Komiserlerinden oluşan Spor Taban Birlikleri heyeti, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ebu Bekir Kayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan spor taban birlikleri heyeti, Kayhan'a görevinde başarılar diledi.

İl Müdür Vekili Ebu Bekir Kayhan ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretinizden dolayı Teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her türlü desteği vereceğiz. Spor camiasıyla her zaman beraber çalışacağız, İlimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.