Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Spor Tırmanışı Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kupa töreni yapıldı. Törene Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, idareciler, antrenörler ve sporcular katıldı.
25 İlden 283 Sporcunun katıldığı Okullar arası Gençler Spor Tırmanışı Türkiye Birinciliği Müsabakalarında dereceye giren okulların sıralaması şöyle oluştu:
Genç Erkek A
1. Van Edremit Evliya Çelebi MTAL, 2. Malatya Spor Lisesi, 3. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası MTAL, 4. İzmir Buca MTAL
Genç Erkek B
1. Antalya Alanya Eczacı Guzin Velittin Bekiroğlu MTAL, 2. Van Edremit MTAL, 3. İzmir Buca MTAL, 4. Antalya Alanya Hekim Sinan MTAL