Spor Toto 1. Lig: B. Elazığspor: 1 - Osmanlıspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 30. hafta maçında Birevim Elazığspor, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gueye'nin şutu auta çıktı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Elazığspor atağında Kamara'nın ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte bekleyen Diarra dokundu meşin yuvarlak auta gitti.
30. dakikada Sinan Kurt'un ceza ceza sahası yayında çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
45. dakikada Caner Arıcı'nın ortasında kaleci boşa çıktı. Topu önünde bulan Burhan Eşer şutunu çekti topu üsten auta çıktı.
49. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Kadir Bekmezci gole çevirdi. 1-0
69. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Todoroviç kafayla dokundu, direğe çarparak oyun alanına dönen topu savunma kornere gönderdi.
85. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Sinan Kurt dokundu, top ağlarla buluştu. 1-1
90+4. dakikada yapılan ortaya gelişine vuran Galip topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan , Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara
Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Dıarra, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir Kayalı (Cengizhan Akgün dk. 46), Kadir Taşoğlu, Lamine Diarra (Bakamenga dk. 88 ?), Kamara (Serdar Özbayraktar dk. 75)
Yedekler: Ali, Yiğitcan, Murat Ceylan, Şahan,
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Osmanlıspor: Karcemarkas, Caner Arıcı, Ali Eren, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Sinan Kurt, Todoroviç (Mertan dk. 58) , Burhan Eşer, Hasan, Matthew (Galip dk. 65), Gueye (Sloan Privat dk. 77)
Yedekler: Abdullaziz, Muhammet, Mehmet, Blagojevıc
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kadir Bekmezci (dk. 49 pen.) (Birevim Elazığspor), Sinan Kurt (dk. 85), Galip (dk. 90+4) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Caner Arıcı, Matthew, Anıl (Osmanlıspor), Cengizhan, Abdülkadir (Birevim Elazığspor)