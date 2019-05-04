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Spor Toto 1. Lig: B. Elazığspor: 3 - Ümraniyespor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında Birevim Elazığspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Alaaddin'in ortasında Atabey kafayla dokundu, top az farkla auta çıktı.


21. dakikada Andreas'ın ortasında kalecinin uzaklaştırmadığı top Atabey'in önünde kaldı onun pasında Bahadır düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur kaleyi yokladı meşin yuvarlak auta gitti .


53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur şutunu çekti top direkten yeniden oyun alanına döndü, dönen topa bir kez daha vuran Timur'un şutunu kaleci kornere çeldi.


67. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bahadır kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu altıpas içine bıraktı, Recep'in dokunamadığı top Emircan'ın önünde kaldı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


80. dakikada ceza sahası içine giren Emircan Recep'i gördü onun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3


85. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Bekamenga topu filelere gönderdi. 1-3


88. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Mustafa Eskihellaç düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3


90. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Mustafa Eskihellaç gole çevirdi. 3-3



Stadyum: Malatya Stadyumu


Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Uygar Bebek


Birevim Elazsığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Murathan, Gökhan Akkan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci (Murat Ceylan dk. 65), Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir Kayalı, Serdar Özbayraktar, Lamine Diarra (Bekamenga dk. 59), Abel Camara (Cengizhan Akgün dk. 77)


Yedekler: Ali Karataş, Murat Ceylan, Yiğitcan Erdoğan, Bekamenga, Eren, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu


Teknik Direktör: Sefer Yılmaz


Ümraniyespor: Burak Öğür, Aaron, Alaaddin, Yasir Subaşı, Andreas (Recep dk. 63), Bahadır Taşdelen (Boubacar dk. 84 ?), Emircan, Serkan Göksu (Leandro dk. 90+2 ?), Muhammed, Atabey


Yedekler: Metin Erol, Leandro, Birol Parlak, Recep Aydın, Uğur, Boubacar, Madında


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Bahadır (dk. 21), Emircan (dk. 67), Recep (dk. 80) (Ümraniyespor), Bekamenga (dk. 85), Mustafa Eskihellaç (dk. 88 ve 90) (B. Elazığspor)


Sarı Kartlar: Idrissa Diarra, Murathan, Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir Kayalı (Birevim Elazığspor) Aaron (Ümraniyespor)

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