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Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Altay: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atağında Malle ceza sahasına girerek topu Doğukan'a verdi. Doğukan sağ ayakla gelişine vurduğu top üstten avuta çıktı.


45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan başlattığı atakta Malle ile verkaç yapan Doğukan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına kadar gelen Doğukan'ın sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Ozan son anda topa müdahale ederek uzaklaştırdı.


50. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasında Philip'in hatasında topu kapan Eren bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren'in çektiği şutu kaleci Abdulsamed kurtararak mutlak gol pozisyonuna izin vermedi.


54. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasında Philip'in Paixao'ya yaptığı sert hareket sonucu hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.


87. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Malle, savunmayı çalımlayarak karşı karşıya kaldığı kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ozan topa müdahale ederek tek hamlede sahip oldu.


90. dakikada Altay'da sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Paixao ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Ogün Kamacı


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Taha, Yiğit, Donsah, Ogün, Malle, Doğukan (Mert dk. 90 ?), Cengizhan (Jospin dk. 75), Yakup (Burak dk. 63)


Yedekler: Ahmet, Nuri, Enes, Erşan, Berat, Atakan, Kerem


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Altay: Ozan, İbrahim, Björkander, Efe, Tolga (Enes dk. 90 ?) Zeki, Ceyhun, Eren (Erdem dk. 84 ?) Naderi, Paixao, Yusuf (Salih dk.72)


Yedekler: Eren, Tugay, Mehmet, Caner, Arda, Nurettin, Murat, Özcan


Teknik Direktör: Sefer Yılmaz


Sarı kartlar: Yakup (Y. Malatyaspor), Ozan (Altay)

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