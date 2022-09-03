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Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Ç. Rizespor: 4

Spor Toto 1.

Ligi 4. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


34. dakikada Mithat ceza sahası içinde Rahman Buğra'nın müdahalesi ile yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Rahman Buğra bu hareketi sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.


39. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı atışında topun başına geçen Hurk topu ağlarla buluşturdu. 0-1


46. dakikada Hurk'un şutunda ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Burak Kavlak penaltıya neden olurken, kırmızı kartla da oyun dışı kaldı.


49. dakikada ikinci kez penaltı için topun başına geçen Hurk, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2


51. dakikada sağ kanattan Bennur'un ceza sahasına ortasında Mia, topu filelere yolladı. 0-3


73. dakikada Bennur'un sol kanattan ceza sahasına ortasında defansa çarpan top Miya'nın önünde kaldı. bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 0-4



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Burak, Taha (Berat Mert dk. 76 ?), Buğra, Nshimirimana (Berat Yaman dk. 40), Donsah, Ogün, Cengizhan (Yiğit dk. 50), Doğukan (Mert Miraç dk. 76), Malle


Yedekler: Ahmet Eyüp, Alperen, Fatih, Atakan, Kerem, Yakup


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Çaykur Rizespor: Tarık, Bahadır, Emir, Kerem (Gökhan dk. 64), Ercan (Koray dk. 64), Mithat (Alper dk. 64), Grahovac (Enriko Papa dk. 74), Benhur, Sefa, Miya, Hurk


Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Emircan, Kubilay, Efe


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Hurk (dk. 9 pen. ve 49 pen.), Miya (dk. 52 ve 73) (Ç. Rizespor),


Kırmızı Kartlar: Rahman Buğra (dk. 34) Burak (dk. 47) (Y.Malatyaspor)


Sarı kartlar: Ercan, Koray (Ç.Rizespor)

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