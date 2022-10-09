Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 1

Lig'in 8. haftasında Yeni Malatayaspor sahasında, Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Erzurumspor'da sağ kanattan gelişen atakta, Orhan'ın ceza sahasına yolladığı pas ile topla buluşan Estrela bekletmeden şutunu kaleci Abdulsamed kontrol etti.

57. dakikada Cengizhan'ın orta sahada yaptığı pas hatası sonucu topu bir anda önünde bulan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Abdulsamed'in üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 0-1

70. dakikada orda sahada top organizasyonu başlatan Erzurumspor'da topla buluşan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren'in sert vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

71. dakikada hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da rakip savunmayı eksik yakalayan sarı siyahlılarda topla buluşan Haqi Osman'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Burak, Taha (Doğukan dk. 77), Philip, Ogün, Yiğit (Nuri Fatih dk. 65), Jospin (Mert dk. 60), Cengizhan (Atakan dk. 68), Malle (Yakup dk. 60), Haqi Osman

Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Erşan, Hüseyin, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Erzurumspor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Ufuk, Mustafa Yumlu, Orhan (Celal dk. 84 ?), Süleyman (Muhammed dk. 67), Estrela, Sefa (Alican dk. 67), Hasek, Olanare (Batuhan dk. 84 ?), Eren (Rosheuvel dk. 90 ?)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Zakarya Bergdich, Eyüp, Özgür, Yakup

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Gol: Eren (dk. 57) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Barış (Y. Malatyaspor), Mustafa Akbaş, Olanare (Erzurumspor FK)