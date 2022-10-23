Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Göztepe: 1

Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Rahman'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Aly Malle'nin kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ekrem gole izin vermedi.

45+3. dakikada sol kanattan atağa çıkan Göztepe'de ceza sahasına giren Obinna'nın şutu kaleci Abdulsamed'ten döndü. Topu yine alan Obinna'nın ara pasında Yasin Öztekin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

47. dakikada Haqi Osman'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem Ramazan Keleş penaltı kararı verdi.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Rahman Buğra'nın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

54. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında topa yükselen Haqi Osman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

79. dakika da Yeni Malatyaspor'da Doğukan, ceza sahasının sol çaprazında altığı topla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Burak, Philip, Barış, Arda (Cengizhan dk. 78 ?), Ogün, Buğra (Hüseyin dk. 89 ?) Malle, Jospin (Mert Miraç dk. 70), Doğukan, Haqi

Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Enes, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Göztepe: Ekrem, Arslanagic, Emir, İsmail, Yunus, Mihojevic, Tuğbey (Yalçın dk. 58) Obinna (Hüsamettin dk. 85 ?), Tijanic, Yasin, Ali (Kvasina dk. 70)

Yedekler: Arda, Tarık, Atınç, Uğur Kaan, Isaac Atanga, Ajdin Hasic, Emirhan

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Gol: Yasin (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Burak, Philip (Y. Malatyaspor) Yalçın, Ekrem, Emre, Emir, Kvasina (Göztepe)