Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Pendikspor: 3

Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Pendikspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Ferhat'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Barış, kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

14. dakikada kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Gökcan'ın şutunda Abdulsamed gole izin vermedi.

15. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahasının dışından kullanılan serbest vuruşta kale önüne çıkan Philip kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topa istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Kappel'in ortasında ceza sahası içinde Thuram kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

58. dakikada Pendikspor'da sağ kanattan başlayan atakta ceza sahasına atılan topu kapan Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

76. dakikada orta sahadan atak geliştiren konuk ekipte savunmadan dönen top ile ceza sahası dışında buluşan Thiam'ın sert vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

90. dakikada Thiam'ın ara pasında Kappel'in kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Burak, Philip (Arda dk. 74), Taha (Fatih dk. 46), Barış (Erşan dk. 78 ?), Ogün, Cengizhan, Doğukan (Yakup dk. 61), Donsah, Malle (Mert Miraç dk. 46), Haqi

Yedekler: Oytun, Yiğit, Alperen, Atakan, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Pendikspor: Burak, Tarık (Enes dk. 33) Hasan Hatipoğlu, Ferhat, Erdem, Berkay, Hasan Kılıç (Ahmet dk. 76), Regattin (Muhammed dk. 81 ?), Gökcan (Thiam dk. 76), Kappel, Thuram (Görkem dk. 81 ?)

Yedekler: Murat, Erhan, Samet, Efe

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Barış (dk. 9 k.k.), Thuram (dk. 30), Kappel (dk. 90) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Burak, Philip (Y. Malatyaspor)