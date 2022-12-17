Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek bu sezon sahasında ilk kez 3 puan aldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada karşılaşmanın başlangıç düdüğü ile birlikte Cengizhan'ın ara pasıyla topla buluşan Haqi Osman kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hagi'nin sağ ayağıyla plase vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

27. dakikada Yeni Malatyaspor'da orta alanda topu kapan Malle, içeri girdi pasını verdi ancak savunma tehlikeye izin vermedi.

34. dakikada Ankaragücü'nde ceza sahasının dışında topla buluşan Melih, savunma oyuncularını geçerek kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada sağ kanattan atağa çıkan ev sahibi takımda Male'nin içeriye yaptığı ortada Ogün'ün kayarak vurduğu top kalecide kaldı.

46. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Male, uzaktan kaleyi denedi top az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nde ceza yayı solundan serbest vuruş kulanan Bardhi'nin vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

82. dakikada Keçiörengücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta, Bardhi'nin ceza sahasına girerek çektiği sert şutu savunma son anda arya girerek uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Philip ile Ankara Keçiörengücü'nden Eze'nin pozisyon sonrası birbirleriyle tartışması sonrası hakem Tarık Güldal iki futbolcuyu da direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mehmet Akıncık

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Burak, Philip, Arda, Buğra (Mert Miraç dk.46), Donsah, Ogün, Malle (Alperen dk. 90 ?), Cengizhan (Yakup dk. 87 ?), Haqi (Taha dk. 76)

Yedekler: Oytun, Yiğit, Erşan, Atakan, Jospın, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Ankara Keçiörengücü: Metin, Haşim, Erkam, Erhan (Babaei dk. 77), Taha, Mikail, Muhammed (Bekir dk.58) Bardhi (Abdullah dk. 83 ?), Aykut (Bekim Balaj dk. 46), Olawoyin, Melih (Eze dk. 46)

Yedekler: Kayacan, Uerdı Mara, Camara, Muhammed,

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kırmızı kartlar: Philip (Yeni Malatyaspor), Eze (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ogün, Cengizhan, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor)

Gol: Haqi (dk. 1) (Yeni Malatyaspor)