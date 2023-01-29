Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Yeni Malatyaspor'da gelişen atakta Cengizhan'ın şutunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışında sert vuran Ogün, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
7. dakikada Eyüpspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Recepin sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
22. dakikada sağ kanattan Halil'in ceza sahasına ortasında Valle'nin şutu filelerle buluştu. 1-1
41. dakikada Eyüpspor'un kaptırdığı topu orta sahada alan Yeni Malatyaspor'da Buğra ceza sahası dışından çektiği sert şut ile topu az farkla auta gönderdi.
45 +4. dakikada Yeni Malatyaspor sağ kanattan ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengizhan'ın sol ayağıyla vurduğu şut direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1
67. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada Olivier Thillin topa dokunması ile meşin yuvarlağı önünde bulan Vallenin sert vuruşunda keleci Abdulsamed gole izin vermedi.
72. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyasporda Malle'nin geri pasında topa sert vuran Hüseyin'in şutunda top üst ağlara çarparak auta çıktı.
84. dakikada Eyüpspor'da sağ kanattan gelişen atağında Halil'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafanın kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+7. dakikada Eyüpspor'da ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Uğur'un kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed topa hakim oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Gökmen Baltacı, Suat Göz
Yeni Malatyaspor. Abdulsamed, Burak, Donsah, Erşan (Taha dk. 83 ?), Arda, Buğra (Mehmet dk. 76), Ogün, Malle, Cengizhan (Hüseyin dk. 65), Doğukan (Nshimirimana dk. 76), Yakup (Yiğit dk. 65)
Yedekler: Eyüp, Alperen, Taha, Berat, Atakan, Mehmet Emin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Eyüpspor: Harun, Uğur, Alpaslan, Murat, Ömer, Sinan (Mustafa dk. 62), İbrahim Akdağ (Olivier Thill dk. 46), Halil, Recep, Valle (Melih dk. 75), İbrahim Yılmaz (Ezeh dk. 66)
Yedekler: Cengiz Alp, Luccas Claro, Arda, Buğra, Can, Ahmet
Teknik: İbrahim Üzülmez
Goller: Ogün (dk. 4) Cengizhan (dk. 45) (Y. Malatyaspor), Del Valle (dk. 22) (Eyüpspor)
Kırmızı Kart: Burak (Y. Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Malle, Abdulsamed (Y. Malatyaspor), Ömer, Murat (Eyüpspor)