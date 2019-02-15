İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspo: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça kafayla vuruşunu yaptı top auta çıktı.


31. dakikada sağ kanattan içeri giren Burak pasını altı pas içerisindeki Adem'e aktardı. Dönerek vuruşunu yapan Adem'in şutunu Ertaç çıkarttı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.


34. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Dorukhan kafayla dokundu top direğe çarparak auta çıktı.


38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem Ljajıc topu düzeltip şutunu çekti meşin yuvarlağı Ertaç auta çeldi.


45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Güven kaleyi yokladı, top az farkla auta çıktı.



Stat: Malatya Stadyumu


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Ömer, Adem


Yedekler: Abdulsamed, Eren, Mustafa, Sincere, Ahmed, Barış, Erkan, Robin


Teknik Direktör: Erol Bulut


Beşiktaş: Karıus, Atıba Mırın, Lens, Güven, Adem, Vıda, Dorukhan, Burak, Gökhan Caner


Yedekler: Utku, Adrıano, Medel, Quaresma, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Ların


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 42) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.