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Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Yusuf kafayla dokundu Chebake'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


20. dakikada Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2


40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu çekti kaleci topu kornere çeldi.



Stat: Malatya Stadyumu


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez


E. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa Akbaş, Mina, Chebake, Bülent Cevahir, Ahmed, Robin, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra Kamara,


Yedekler: Farnolle, Şeref, Guılherme, Seth, Barış, Erkan, Rahman, Dia, Berkan


Teknik Direktör: Ali Ravcı


Bursaspor: Okan Koçuk, Umut Meraş, Vergini, Badji, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Furkan Sayar, Saivet, Umut Nayir


Yedekler: Muhammet, Latovlevici, Furkan Emre, Ramazan, Muhammet Emin, Burak, Sakho, Kubilay


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor)


Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Tunay Torun (Bursaspor)

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