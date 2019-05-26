Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Yusuf kafayla dokundu Chebake'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
20. dakikada Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2
40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu çekti kaleci topu kornere çeldi.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
E. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa Akbaş, Mina, Chebake, Bülent Cevahir, Ahmed, Robin, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra Kamara,
Yedekler: Farnolle, Şeref, Guılherme, Seth, Barış, Erkan, Rahman, Dia, Berkan
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Bursaspor: Okan Koçuk, Umut Meraş, Vergini, Badji, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Furkan Sayar, Saivet, Umut Nayir
Yedekler: Muhammet, Latovlevici, Furkan Emre, Ramazan, Muhammet Emin, Burak, Sakho, Kubilay
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Tunay Torun (Bursaspor)