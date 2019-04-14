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Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında E. Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada kaleci Haydar'ın Kamara'yı düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı Adem Büyük gole çevirdi. 1-0


10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar Kamara, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.


12. dakikada Lucas Villafanez'in pasında ceza yayının hemen dışında topla buluşan Junior Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Arturo Mina şutu dışarı çıktı.


33. dakikada sarı kartı bulunan Ceyhun Gülselam, hakem Serkan Çınar tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.


34. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluşmadı.



Stat: Malatya


Hakemler: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral


E. Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chebake, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Guilherme Adem, Bifouma, Kamara


Yedekler: Abdulsamed, Ömer, Eren, Pereıra, Seth, Donald, Aleksic, Barış, Rahman, Bülent


Teknik Direktör: Erol Bulut


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Bianıo, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos, Ferndandes


Yedekler: Ufuk, Isaac, Hasan, Obi, Emre, Taha, Hakan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Adem Büyük (dk. 7 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor), Fernandes (dk. 12) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Ceyhun Gülselam (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)

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