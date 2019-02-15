Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Caner'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak vuruşunu yaptı top kaleci Ertaç'ta kaldı.
48. dakikada Burak'la verkaç yapan Adem Ljajic kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yerden vurdu topu Ertaç kornere çeldi.
50. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dorukhan topu arkaya sektirdi Atıba önüne düşen topu ağlara gönderdi. 0-1
53. dakikada sol kanatta gelişen Beşiktaş atağında rakibinden sıyrılan Lens ceza sahası dışındaki Adem'i gördü onun vuruşunda top auta çıktı.
64. dakikada Burak ceza sahasına girer girmez pasını müsait durumdaki Lens'e aktardı Lens'in vuruşunu kaleci Ertaç çıkarttı.
65. dakikada gönderilen uzun pasta ceza sahası dışında topla buluşan Ömer yerden vuruşunu yaptı top kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
71. dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic vuruşunu yaptı top ağlarla buluştu. 1-2
90. dakikada Quaresma'nın ortasında Kagawa kafayla dokundu top auta gitti.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Murat Akça (Mustafa Akbaş dk. 72), Bülent, Donald, Murat Yıldırım (Ahmed Ildız dk. 56), Aleksic, Guilherme (Barış Alıcı dk. 79), Ömerc, Adem
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Sincere, Erkan, Robin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Karius, Atiba Mırın, Lens (Quaresma dk. 68), Güven (Kagawa dk. 62), Adem Ljajic (Mustafa dk. 89 ?), Vida, Dorukhan, Burak, Gökhan, Caner
Yedekler: Utku, Adriano, Medel, Roco, Necip, Muhayer, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Atiba (dk. 50), Adem Ljajic (dk. 71) (Beşiktaş), Ömer (dk. 65) (Evkur Yeni Malatyaspor )
Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 42) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor), Adem Ljajic (Beşiktaş)