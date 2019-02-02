Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - İM Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Chebake'in ortasında penaltı noktası üzerinde Bifouma'nın vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bifouma'nun vuruşunda savunma gole izin vermedi.

74. dakikada Aleksic'in serbest vuruşu sonrası topla buluşan Donald, yerden sert bir vuruş yaptı ancak son anda Kayserispor savunmasından Lung topu uzaklaştırdı.

90. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Barış'ın sert şutunu kaleci çift yumrukla önledi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Bülent, Mina, Murat Akça, Aleksic, Donald, Guilherme (Barış dk. 84), Murat Yıldırım (Robin dk. 45), Bifouma, Ömer (Eren dk. 67)

Yedekler: Ertaç, Sincere, Mustafa, Erkan, Pereira, Ahmed

Teknik Direktör: Erol Bulut

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Atila, Hasan Hüseyin (Varela dk. 74), Deniz, Kravets (Kucher dk. 78), Chery (Levent dk. 90 ?), Sapunaru, Kana, Şamil, Umut

Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant, Mert, Varela

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Aleksic (dk. 18) (E. Y. Malatyaspor), Kravets (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)

Sarı kartlar: Lopes, Deniz, Atila (İM Kayserispor)