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Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - İM Kayserispor: 1

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig’in 20.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


13. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1


18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1


26. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chery'nin yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.


32. dakikada Bifouma'nın ceza alanına yaptığı ortada Aleksic, vole ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerlilik kazanmadı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Bülent, Mina, Murat Akça, Aleksic, Donald, Guilherme, Murat Yıldırım, Bifouma, Ömer


Yedekler: Ertaç, Sincere, Mustafa, Erkan, Pereira, Ahmed, Barış, Robin, Eren


Teknik Direktör: Erol Bulut


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Atila, Hasan Hüseyin, Deniz, Kravets, Chery, Sapunaru, Kana, Şamil, Umut


Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant, Mert, Varela


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Aleksic (dk. 18) (E. Y. Malatyaspor), Kravets (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)

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