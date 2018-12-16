Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Antalayaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını 28'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanattan Eren'in ortasında ceza sahasında Guilherme'nin şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rahman Buğra Çağıran'ın şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
72. dakikada E.Yeni Malatyasporlu futbolcular ile Antalyasporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. VAR'da olayları izleyen hakem Mete Kalkavan Sadık ve Diego'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
Stat: Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem (Pereire dk. 90 ?), Eren (Mina dk. 75), Sadık, Ahmed, Murat Akça, Chebake, Erkan, Boutaib (Ramman dk. 46)
Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Mustafa, Muniru, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Antalyaspor: Boffin, Ondrej, Salih, Diego, Nazım, Hakan, Maicon, Doğukan (Drole dk. 46), Serdar, Mevlüt (Abdelaziz Barrada dk. 65), Chico (William dk. 46)
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Aly Cissokho, Bahadır, Harun, Yekta
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Boutaib (dk. 16 ve 34) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Sadık (dk. 72) (E.Y. Malatyaspor), Diego (dk. 72) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Eren (E.Y. Malatyaspor), Doğukan, Maicon, Ondrej, Armel Drole (Antalyaspor)