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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 -Ankaragücü: 0 (İlk yarı )

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat Ağçay'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


19. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın arasından iyi yükselen Orgill vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.


26. dakikada Ankaragücü yarı sahasından atılan uzun pasta topla buluşan Orgill, çaprazdan şutunu çekti ancak top, kaleye paralel gitti.


28. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Pereira, düzeltip vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.



Stat: Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat, Pereira, Adem, Guilherme, Ömer


Yedekler: Abdulsamed, Ahmed, Aleksic, Barış, Chebake, Erkan, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Sacko, Boyd, Canteros, Orgill


Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Ezequiel, Moulin, Aydın, Sadaev


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Sarı Kart: Orgill (Ankaragücü)

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