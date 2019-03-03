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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç'ta kaldı.


18. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.


30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.


44. dakikada, Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.



Stat: Malatya Stadyumu


Hakemler: Fırat Aydunus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Aleksic, Guilherme, Adem


Yedekler: Farnolle, Şeref, Eren Tozlu, Pereira, Ahmed, Barış Alıcı, Erkan, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, İrfan, Mossoro, Visça, Arda, Robinho


Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça (M.Başakşehir)

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