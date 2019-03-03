Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.
84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Malatya
Hakemler: Fırat Aydunus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth (Eren dk. 63), Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Aleksic, Guilherme (Barış Alıcı dk. 46), Adem (Pereira dk. 74 ?)
Yedekler: Farnolle, Şeref, Ahmed, Erkan, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre (Gökhan İnler dk. 79), İrfan, Mossoro (Soner dk. 85 ?), Visça, Arda (Napoleoni dk. 74) Robinho
Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir)