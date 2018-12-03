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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Malatya Stadyumu


Hakemler: Özgür Yankaya Ali Saygın Ögel Mehmet Cem Handoğlu


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Boutaib Eren, Sadık, Donald, Aleksic, Murat Akça, Chebake, Rahman Buğra


Yedekler: Abdulsamed, Ömer, Pereira, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Mustafa, Muniru, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Akhisarspor: Fatih, Aykut, Barbosa, Güray, Onur, Lopes, Sissoko, Soares, Regattin, Junior, Caner


Yedekler : Bora, Lukac, Vrsajevıc, Eray, Onurcan, Bokıla, Larsson, Kadir


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Gol: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı Kartlar: Sissoko, Caner (Akhisarspor), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

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