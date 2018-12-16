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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Antalayaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Eren Tozlu, rakibini geçerek topu ceza sahasında Khalid'e verdi. Boutaib ise bekletmeden vurduğu topu ağlara gönderdi. 1-0


22. dakikada Antalyaspor'da Mevlüt'ün ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut, Yeni Malatyaspor defansının araya girmesi ile engellendi.


26. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında sol kanattan yapılan ortaya Eren kafa ile vurdu. Top kaleci Boffin'in de teması ile direğe çarparak kornere çıktı.


34. dakikada Erkan Kaş'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Guilherme, pasını Boutaib Khalid'e verdi. Sağ çaprazdan Boutaib'ın şutu ağlara gitti. 2-0



Şehit Rize Emniyet Müdürü unutulmadı


Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmaya geçtiğimiz günlerde görevi başında bir polis memurunun saldırısı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.




Stat: Malatya


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Boutaib, Adem, Eren, Sadık, Ahmed, Murat Akça, Chebake, Erkan


Yedekler: Abdulsamed, Pereira, Sincere, Mina, Mustafa, Muniru, Rahman, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Antalyaspor: Boffin, Ondrej, Salih, Diego, Nazım, Hakan, Maicon, Doğukan, Serdar, Mevlüt, Chico


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır, Harun, William, Yekta


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Boutaib (dk. 16 ve 34) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı Kartlar: Murat Yıldırım (E.Y. Malatyaspor), Doğukan (Antalyaspor)

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