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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko'nun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağa sahip oldu.


53. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


58. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


71. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Dever düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


79. dakikada Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald'ın yerden şutu yandan dışarı çıktı.


90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet'in gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla tekrar buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth (Chebake dk. 78), Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat, Pereira (Aleksic dk. 46), Adem, Guilherme (Ahmed dk. 72), Ömer


Yedekler: Abdulsamed, Barış, Erkan, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat (Moulin dk. 81 ?), Moke (İlhan dk. 63), Sacko (Zaur dk. 59), Boyd, Canteros, Orgill


Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Cebrail, Ezequiel, Aydın, Sadaev


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Adem (dk. 53 pen.), Guilherme (dk .58), Ahmet (dk. 90+4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dever (dk. 71) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (Ankaragücü)

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