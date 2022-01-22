Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)

Süper Toto Süper Lig’in 23.
Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
4. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan'ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria'nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa'nın sert vuruşunda top direkten döndü.
26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko'ya verdi. Dicko'nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.
37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın ortasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmadan döndü.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Semih, Philip, Mehdi, Hafez, Mustafa, Azubuike, Aabid, Chouiar, Dicko
Yedekler: Abdulsamed, Tetteh, Buğra, Kenan, Adem, Mallan, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed
Teknik Direktör: Marius Sumucia
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef (Atiba dk. 44 ?), Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, Batshuayi
Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Larin, Serdar, Güven, Emirhan
Teknik Direktör: Önder Karaveli