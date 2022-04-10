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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı sahada geliştirdiği atakta topu alan Mustafa'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Okan iki hamlede kontrol edebildi.


15. dakikada Hafez'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Gameli'nin kafa vuruşunda top üst direkten az farkla auta çıktı.


23. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Ertaç'ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top Traore'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-1


42. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Campi'nin ortasıyla topla buluşan Dicko'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.


44. dakikada sol kanattan Diabate'nin yerden pasında ceza sahası içinde Suleymanov'un dokunduğu top az farkla auta çıktı.


45. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun pasıyla topu önüne alan Mustafa'nın sağ ayağıyla çektiği sert şu üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerine düştü.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Campi, Kenan, Karim Hafez, Azubuike, Mustafa, Jospin, Donsah, Dicko, Tetteh


Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Y. Ulaş, Barış, Muhammed, Atakan, U. Taniş, M. Ünal, Mert Miraç, B. Yaman


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Giresunspor: Okan, Diarra, Perez, Hayrullah, Aziz Behich, Traore, Dibate, Chiquinho, Flavio, Suleymanov, Umut


Yedekler: Onurcan, Göktan, Muhammed, Sergen, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Serginho, Emre, Balde


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)


Sarı kart: Jospin (Y. Malatyaspor)

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