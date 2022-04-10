Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ise ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'in düşen ilk takımı oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada Umut'un sağ kanattan ceza alanına yolladığı pasta topla buluşan Serginho'nun yakın mesafeden şutu top direğin sağından auta çıktı.

74. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da ceza alanı dışında topla buluşan Tetteh'in uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

75. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Tetteh'in kafayla kale önüne indirdiği top defansa çarpıp kaleye giderken kaleci Okan son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Campi, Kenan (Muhammed dk. 86 ?), Karim Hafez, Azubuike (Barış dk. 89 ?), Mustafa, Jospin (Atakan dk. 46), Donsah (Metehan dk. 65, Umut dk. 87 ?), Dicko, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Yiğit, Umut, Mert Miraç, Berat

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Giresunspor: Okan, Diarra, Perez, Hayrullah, Aziz Behich, Traore, Dibate (Sergen dk. 88 ?) Chiquinho (Muhammed dk. 73 ?), Flavio, Suleymanov (Serginho dk. 66), Umut (Balde dk. 88 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Jospin, Atakan, Hafez (Y. Malatyaspor), Perez (Giresunspor)