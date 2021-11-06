Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Başakşehir'in geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Berkay'ın şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
14. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Visca'nın sert şutu az farkla auta çıktı.
21. dakikada Haddadi'nin ara pasında ceza sahası içinde Tetteh'in vuruşunu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
23. dakikada Visca'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.
30. dakikada ceza sahası dışından Adem'in sert vuruşunda top az farkla üst direkten auta çıktı.
37. dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine ortasında ceza sahası içinde Tetteh'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
39. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşunda top savunmada Hafez'in ayağından sekerek ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Ndong, Chouiar, Aabid, Karim Hafez, Mustafa, Tetteh, Adem
Yedekler: Abdulsamed, Awuku, Mallan, Haqi Osman, Walter, Atakan, Jospin, Mert, Muhammed, Kubilay
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer, Silva, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Nacer, Okaka
Yedekler: Muhammed, Alaksic, Şener, Guldbrandsen, Deniz, Carlos, Peter Zulj, Emre, Lima, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Gol: Tolga (dk. 39) (Başakşehir)
Sarı Kart: Adem, Ndong (Y. Malatyaspor)