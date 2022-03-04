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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topa hakim oldu.


62. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Balotelli'nin şutunda top auta çıktı.


77. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zeffane'nin ortasında Tetteh pasını Mounir Choular'a aktardı. Bu oyununun şutu ağlara gitti. 1-0


86. dakikada Tetteh'in ortasında ceza sahası içinde Mustafa'nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi, Karim Hafez, Mustafa, Nshimirimana (Tetteh dk. 69), Azubuike, Rahman Buğra (Awuku dk. 90+5 ?), Chouiar, Dicko (Barış dk. 90 ?)


Yedekler: Ahmet Eyüp, Erşan, Muhammed, Atakan, Mert Miraç, H. Osman


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan (Belhanda dk. 61), Stambouli (Assombalonga dk. 84 ?), Yunus (Akintola dk.73 ?), Bjarnason (Dokovic dk. 61), Vargas, Balotelli


Yedekler: Ferhat, Alper, Deli, J. Rassoul, Sinan, Ersun, Damjan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Gol: Mounir Chouiar (dk. 77) (Y. Malatyaspor)


Sarı kart: Karim Hafez (Y. Malatyaspor)

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