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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


49. dakikada Pjanic'in pasında topla buluşan Rıdvan, ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleye paralel auta çıktı.


58. dakikada gol arayışlarını arttıran konuk ekipte ceza sahası içinde topu alan Batshuayi'nin atağında kaleci gole izin vermedi.


61. dakikada sağ kanattan Batshuayi'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç'ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1


76. dakikada Güven'in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi'nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


81. dakika ceza sahasına giren Tetteh'in Necip tarafından düşürülmesi sonrası yapılan itirazlar sonucu VAR'a giden hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


84. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlara gitti. 1-1


89. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza sahasının hemen dışından Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay'in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Semih, Philip (Tetteh dk. 66), Mehdi, Hafez, Mustafa (Kenan dk. 88 ?), Azubuike, Aabid (Mallan dk. 74 ?), Chouiar, Dicko (Adem dk. 66)


Yedekler: Abdulsamed, Buğra, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed


Teknik Direktör: Marius Sumucia


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef (Atiba dk. 44), Pjanic, Ghezzal, Teixeira (Güven dk. 66) Kenan (Emirhan dk. 66), Batshuayi


Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Larin, Serdar


Teknik Direktör: Önder Karaveli


Goller: Adem (dk. 84 pen.) (Yeni Malatyaspor), Teixeria (dk. 61) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Adem, Hafez (Yeni Malatyaspor), Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)

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