Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Çaykur Çizespor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Karim Hafez'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in şutunda meşin yuvarlık az farkla auta çıktı.
64. dakikada kontra atağa çıkan Phiri'nin pasıyla topu alan Pohjanpalo ceza sahasına girerek, sağ ayağıyla yaptığı sert şutunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-3
72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un ortasında topu kapan Pohjanpalo bekletmeden kaleye çektiği sert şutu Abdulsamed son anda auta çeldi.
73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Rizespor'da bu sefer ceza alanında topla buluşan Emirhan'ın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed anda topu gole izin vermedi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed (Murat dk. 76), Barış, Campi, Muhammed (Karim Hafez dk. 32), Awuku, Rahman Buğra (Berat Mert dk. 76) Nshimirimana, Atakan, H. Osman (Berat Yaman dk. 69), Mert Miraç (Umut dk. 46), Tetteh
Yedekler: Ahmet Eyüp, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim, Emircan, Erşan
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ponck, Emirhan, Gökhan Gönül, Eren, Phiri, Sabo (Efe dk. 88 ?), Yusuf (Kubilay dk. 85 ?), Deniz (Mendes dk. 62) Umar (Bolasie dk. 62), Cisse (Pohjanpalo dk. 62)
Yedekler: Zafer Görgen, Holmen, Selim Ay, Tyler Boyd, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Rahman Buğra (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Umar (dk. 7), Yusuf (dk. 11), Pohjanpalo (dk. 64) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Gökhan Gönül, Ponck (Çaykur Rizespor)