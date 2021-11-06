Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka Başakşehir'in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
55. dakikada ikinci yarıya hızlı başlayan konuk ekipte sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay'ın sert vuruşunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.
56. dakikada Mustafa'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
58. dakikada saha dışında topla buluşan Visca'nın bekletmeden vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 0-2.
61. dakikada dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı pasta Okaka tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 0-3
84. dakikada konuk ekibin gol arayışında kaleci Ertaç'tan seken topu kontrol eden Aleksic'in vuruşunda Sadık topu kale çizgisinden çıkarak kornere çeldi.
90. dakikada Başakşehir'de kaleci Volkan'ın kısa vuruşunda topu kontrol eden Kubilay ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Ndong (Jospin dk. 46), Chouiar (Kubilay dk. 68), Aabid, Karim Hafez, Mustafa, Tetteh (Walter dk. 83 ?), Adem
Yedekler: Abdulsamed, Awuku, Mallan, Haqi Osman, Atakan, Mert, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer, Silva, Ndayishimiye, Hasan Ali (Lima dk. 83 ?), Tolga, Visca, Mahmut, Berkay (Alaksic dk. 72), Nacer (Guldbrandsen dk.72), Okaka
Yedekler: Muhammed, Şener, Deniz, Carlos, Peter Zulj, Emre, , Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Kubilay (dk. 90) (Y. Malatyaspor), Tolga (dk. 39), Visca (dk. 58), Okaka (dk. 61) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Adem, Ndong, Tetteh (Y. Malatyaspor), Visca (Medipol Başakşehir)