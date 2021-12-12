Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 6 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına atılan pas ile topu önünde bulan Novais, sol çaprazdan sağ ayağı ile vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 4-2

55. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Tetteh'in çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada farkı açmak için bastıran konuk ekipte yine savunma arkasına yollanan topu kontrol eden Diedhiou, sağ ayağı ile vurduğu şık vuruşuyla kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü kaydetti. 2-5

60. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Novais'in ortasına yükselen Milunovic'in kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda uzaklaştırdı.

75. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından kaleye vurduğu sert şutta kaleci Ertaç topu tek hamlede kontrol etti.

81. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem'in ara pasında topla buluşan Aabid'in vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan kullanılan korner atışında Candeias'ın ortasında oyuna yeni giren Babacar topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı 4'e çıkardı. 2-6

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadadi, Semih, Wallace (Haqi Osman dk. 61), Sadık, Hafez, Mounir, Ndong, Aabid (Jospin dk. 83 ?), Adem, Tetteh (Muhammed Emin dk. 68), Adem (Walter dk. 83 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Mert Miraç, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet (Tayfur dk. 46), Fatih, Joao Novais( Ahmed dk. 68), Efecan, Emre (Umut dk. 44 ?), Davidson (Candeias dk. 85 ?), Diedhiou (Babacar dk. 85)

Yedekler: Yusuf, Musa, Leroy Johan Fer, Furkan, Tetah

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Aabid (dk. 4), Tetteh (dk. 16) (Yeni Malataspor), Diedhiou (dk. 13 ve 56 pen.), Davidson (dk. 23), Emre (dk. 33), Novais (dk. 51), Babacar (dk. 90) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Haddadi (dk. 65) (Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Milunovic, Novais, Tayfur (Alanyaspor)