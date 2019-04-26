Spor yorumcuları Cüneyt Şen ve Levent Tüzemen, öğrencilerle buluştu

Spor yorumcusu Cüneyt Şen ve Sabah Gazetesi futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Malatya'da Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında öğrencilerle biraraya geldi.

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı öncesinde okulda düzenlenen etkinlikte maçın sunucusu Cüneyt Şen ile spor yorumcusu Levent Tüzemen söyleşi programına katıldı.

Ekranların tanınan ve sevilen iki spor yorumcusu, öğrencilerin sorularını cevapladı. Levent Tüzemen, Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncularının hırslı olduğunu belirterek “Ama daha önceki maçlardaki performansları biliniyor en büyük avantajları ise kendi sahalarında oynayacak olmaları ve taraftarın yoğun desteğinin bulunması umarım şans onlardan yana olur” diye konuştu. Öğrenciler tarafından spiker Cüneyt Şen'e, "Sunumunu yaptığınız ve hiç unutamadığınız bir maç var mı?' diye bir soru yöneltilince Şen, ‘Tüm sunduğum maçlar benim için çok özel ve değerli, aralarında bir ayrım yapmak zor” diyerek cevap verdi. Yine öğrencilerden bir diğeri ise Cüneyt Şen'e, ‘Programlarınızda Anadolu takımlarına neden daha fazla yer ayırmıyorsunuz?' diye sorunca Şen, cevap olarak, ‘Eğer sizler şehrinizin takımlarına daha fazla sahip çıkıp desteklerseniz statları doldurursanız bizler de programlarımızda bu takımlara daha fazla yer verebiliriz” dedi.

Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya'da yaptığı konuşmada “Davetimizi kırmayarak okulumuza gelen Levent Tüzemen ve Cüneyt Şen'e teşekkür ediyoruz. 80 milyon nüfuslu ülkemizin spor başarısının düşük olmasını ve daha az nüfuslu Avrupa ülkelerinin sporda başarılı olmasının nedenlerini değerlendirmemiz gerek. Bu durumun sebeplerinin başında Türkiye'de sınav merkezli bir eğitim sisteminin bulunması. Bu sebeple spor faaliyetlerinin geri plana atıldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Söyleşi sonunda öğrenciler iki spor yorumcusu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.