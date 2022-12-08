Sporcular il birincisi olmak için ter döktü

Malatya'da Okullar Arası Liseli Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, sporcular il birincisi olmak için ter döktüler.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Liseli Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Malatya Merkez Spor Salonunda yapılan final müsabakalar sonunda, Çamlıca Koleji birinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi ikinci ve Kernek Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Büyük bir çekişme ve yoğun bir ilgiyle gerçekleşen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupalarını, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.