Stat ve antrenman sahaları bakıma alındı

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu ve antrenmanlarını yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri'nin zemini bakıma alındı.

Kısa süre önce hizmete girmesine rağmen maç temposunu kaldıramadığı gözlenen Yeni Malatya Stadyumu ve geçen sezon takımda yaşanan sakatlıkların nedeni olarak gösterilen antrenman sahası yaz mevsimi süresince bakıma alındı.

Stat ve antrenman tesislerinin zemini için havalandırma, gübreleme ve çim ekimi çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

“Bakım yaz boyunca sürecek”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeni Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, “Sezonun tamamlanmasının ardından geçen sene olduğu gibi bu sene de rutin bakım çalışmalarımıza başladık. Stadımızın genel anlamda zeminle alakalı bir sorunu yok. Sadece bazı dönemlerde bölgesel sıkıntılar yaşadık. Buda mevsimsel duma göre normal bir durum. Zaten kısa süre önce stadımızın zemini de dahil olmak üzere gerek TFF yetkililerinden, gerekse de UEFA yetkililerinden gerekli onayı almıştır. Yaz döneminde ilaçlamalar, gübreleme, tohum ekimi ve çim biçimi devam edecek. Orduzu Pınarbaşı'ndaki antrenman sahamızın da bakımı yaz boyunca sürecek” diye konuştu.