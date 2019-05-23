STK'lardan Gürkan'a ziyaretler

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve düşüncelerini önemsediklerini belirterek, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız demokrasimizin filizlenmesinde, yeşermesinde ve hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenmekteler. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Malatya için her zaman hep birlikte çalışacağız. Seçim sürecinde Malatya, gönül belediyeciliğinin destanını yazdı. Türkiye'de rekor bir oyla göreve seçildik. Sorumluluğumuzun bilincinde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlayacağız diye yola çıktık. Sizlerle birlikte Malatya'ya hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olacağız. Malatya'ya yakışan hizmetleri şehrimize birlikte kazandıracağız. Yaptığımız işlerde, samimi olacağız, ihlaslı olacağız, ihtiraslı olmayacağız, azimli olacağız ve bu süreçte birbirimize de sahip çıkacağız. Söz konusu Malatya ise hiçbir şeyin anlam ve önemi yoktur” şeklinde konuştu.

Cengiz: Malatya'da özlediğimiz bir tabloyu ortaya koydunuz

Malatya'daki seçim sürecinde Malatyalıların özlemini duyduğu bir tablonun ortaya konulduğunu belirten Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, “Seçim sürecinde Malatya genelinde hiçbir ayrım yapmadan, bölmeden bütünleştirici bir seçim çalışması yürüttüğünüz için Sayın Başkanım sizlere teşekkür ediyorum. Malatya'da yıllardır özlemini duyduğumuz bir süreci sizinle yaşadık. Hizmetlerinizde de hiçbir ayrıma gitmeyeceğinize inanıyor, Malatya'ya güzel hizmetler kazandıracağınızdan da hiç şüphemizin olmadığını belirtmek istiyorum” dedi.

"Her zaman desteklerinizi bekliyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde de Selahattin Gürkan'ın güzel hizmetlere imza atağını belerten Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın Malatya'mız için güzel hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Sayın Başkanımızdan kırsaldaki üreticilerimizin ve çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında desteklerini istiyoruz. Sayın Başkanımıza kırsal için hazırlanacak olan bütün projelerde desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Sayın Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışacağız"

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren de yaptığı konuşmada, “Biz muhtarlarda mahallelerimize hizmet etmek için aday olduk ve seçildik. Mahallelerimizin eksikliklerini ilerleyen zamanlarda Sayın Başkanımıza ileteceğiz. Malatya'ya hep birlikte sahip çıkıp en güzel hizmetleri getirmek için çalışacağız. Sayın Başkanımızın Malatya'mıza çok güzel hizmetler kazandıracağına inanıyorum. Çalışmalarında Sayın Başkanımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.