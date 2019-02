STK'lardan Mısır'daki idamlara tepki

Malatya'da birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK)'nun birleşerek oluşturduğu Ortak Değerler Platformu Mısır'da darbeyle başa geçen Sisi'nin masum insanları idam etmesini sert bir şekilde eleştirdi.

STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Ortak Değerler Platformu Sözcüsü Hüseyin Polat, “Mısır´da 6 yıl önce, 3 Temmuz 2013günü Amerika ve İsrail'in emri ve alçak bazı körfez ülkelerinin maddi desteğiyle, binlerce Mısırlı genci, kendi vatandaşlarını katlederek halk tarafından seçilen Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi´ye ve aslında Mısır halkına darbe yapan General Sisi, 6 yıl boyunca demir yumrukla yönetmeye çalıştı. Ülkeyi kan gölüne, cehenneme çevirdi. Sözüm ona çağdaş dünyanın gözü önünde, başta seçimle işbaşına gelmiş olan Mürsi hükumetinin bakanları, milletvekilleri, bürokratları, ileri gelenleri ve diğer yetkilileri olmak üzere darbeye karşı çıkan direnen yüz binlerce Mısırlı Müslümanı tutukladı, zindanlara attı, akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz bıraktı, binlercesini yurdundan yuvasından kaçmak zorunda bıraktı. Başta Rabia ve Nahda Meydanları olmak üzere birçok yerde halkın üzerine yaylım ateşleri açarak yüzlercesini katletti, yüz binlercesini yaraladı. Bu günlerde de, kanla elde ettiği koltuğunu korumak için zulümde sınır tanımayan, Firavunu kendisine örnek almış, İsrail'in maşası Sisi, zulme direnen Mısır halkını susturmak için darağaçları kurdu. Son 6 ayda 180 Mısırlı masum genci suçsuz yere idam etti. Dünyanın nabzına ve tepkisine göre, binlercesini de idam etmeye hazırlanıyor. Dünyanın sessizliğini gören Vampir Sisi son 15 günde idamları hızlandırdı. Geçen hafta 6, bu hafta başında ise 9 masum genci, Mısır halkının gözünü korkutmak için idama gönderdi. Mısır'ın mahkemeleri hiçbir delil olmadan, sadece İsrail'in Taşeronu Sisi'nin talimatıyla her gün yeni idam karaları alıyor ve önceden aldığı kararları infaz ediyor. Bu haftanın başında, Mossad ajanlarının her tarafta cirit attığı Mısır´da 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayı ile ilgili 9 gence verilen idam cezası infaz edildi. Suikast davasından yargılanan Müslüman Kardeşler teşkilatı üyesi gençler, sabah saatlerinde Kahire´deki İstinaf Cezaevinde asılarak idam edildi. Bereket´i öldürmekle suçlanan gençler, daha önce yaptıkları açıklamalarda söz konusu itirafları işkence altında kabul etmeye zorlandıklarını söyledikleri gibi, Hişam Bereket´in kızı Merve Bereket de mahkum edilen kişilerin babasının öldürülmesinde rollerinin olmadığını belirterek idamların durdurulmasını talep etmişti. Mısır Temyiz Mahkemesi, 28 kişinin yargılandığı suikast davasında idama mahkûm edilen kişilerden 9´unun idam kararını kasım ayında onamıştı. Dava kapsamında 15 kişi de 25´er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı” ifadelerini kullandı.

Sisi'yi “Küçük Firavun” olarak niteleyen Polat, tam altı yıldır zulümde sınır tanımadığını belirterek, “Mısırlı gençlerin kanına doymuyor. Büyük şeytan Amerika ve Avrupa'nın onayıyla işlediği ve her gün yenisini eklediği zulümlerle abad olacağını zanneden kukla Sisi Mısırı tam bir kan gölüne çevirdi. En küçük bir özgürlüğün, insan hakkının dahi bırakılmadığı Mısır, altı yıldır tam bir açık hava hapishanesi. İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinli Müslümanların Mısırdaki Müslümanlardan daha iyi durumda olduklarını söylemek yanlış olmaz. Mısırda Haktan, hukuktan, adaletten, insanlıktan, insan haklarından eser kalmamıştır. Medeniyetin beşiği olan Mısır, altı yıldır zulmün pençesinde kan ağlıyor. Aslında emperyalistler, Mısırın da Suriye gibi, Yemen gibi, Irak gibi olmasını istiyorlar. Aslında bu İsrail'in güvenliği için Amerika'nın dünya projesidir. Amerika'ya göre Tunus, Türkiye, İran, Cezayir, Fas, Körfez ülkeleri, Pakistan kısaca İslam dünyası diye bilinen bütün Coğrafyalarda çatışmaların, savaşların olması gerekiyor. Buralarda da çatışma çıkaramadıkları veya var olan çatışmaları daha da büyütemedikleri, alevlendiremedikleri için kendilerini başarısız saymaktadırlar, hayıflanmaktadırlar. Onun için Sisi, efendilerinin talimatlarıyla Mısır halkını silahlı çatışmaya, iç savaşa çekmek için elinde gelen her şeyi yapıyor. Ama Allah'a hamdolsun, Mısırın tecrübeli ve uyanık Müslümanları, tüm tahrik ve kışkırtmalara, verdikleri kayıplara, maruz kaldıkları onca zulümlere rağmen sağduyuyu ve akl-ı selimi elden bırakmayarak oyuna gelmediler. Sabretmeye çalışıyorlar. Bizler Ortak Değerler Platformu olarak, başından beri haklı mücadelelerinde dualarımızla, gönüllerimizle, his ve duygularımızla özellikle bir yüzyılı aşkın bir süredir Dünya Müslümanlarına yol gösteren, öncülük, eden bir anlamda öğretmenlik yapan Mısırlı Kardeşlerimizin yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; onlar bu şartlar altında da dünyaya öğretmenlik yapmaktadırlar. Sahip oldukları bilgi, birikim, tecrübe ve bilge kişilikleri sayesinde, vakarlarını ve ağırbaşlılıklarını koruyarak, zalimlerin ve uşaklarının ellerine hiçbir haklılık gerekçesi vermeyeceklerdir. Batının ve doğunun İlahi değerlerden tamamen uzaklaştığı bu dönemde Müslümanların değerleri ve insanların hidayeti için ne fedakarlılarda bulunabileceklerini dünya aleme gösteriyorlar, göstereceklerdir” diye konuştu.