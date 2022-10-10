STK'ların kadın temsilcilerinden hizmetlere tam not

Malatya'da aktif olarak faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi'ye kazandırılan bazı yatırımları ve yapımı devam eden proje alanlarını gezdi.

Malatya'da aktif olarak faaliyet gösteren STK'ların kadın temsilcileri ve üyeleri Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, düzenlenen gezi turu ile yerinde gördü. Yaklaşık 50 kişiden oluşan Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu çerçevesinde, ilçeyi su ile buluşturacak olan Hasırcılar Kırkgöz Sahil Projesi, Eskimalatya Meydanını modern bir hale getirecek ve tarih ile birleşerek ilçeye önemli bir değer katacak olan alan düzenleme çalışması, Battalgazi'nin en eski tarihi yapılarından biri olan Kervansaray, gençlerin aktif bir şekilde kullandığı Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gül Bahçesi, Trafik Park, Yeşilçam Sosyal Tesisleri, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ve Çınar Parkı gezilerek detaylı bilgiler alındı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkan Güder'in eşi Yıldız Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte 50 civarındaki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile Çınar Park'ta bir araya geldi. Başkan Güder, kadınların yanında olduklarını ve bu nedenle Kadın Kooperatifini kurduklarını ifade ederek, “Vatandaşın her sorunda muhatap olarak görebildiği kurum belediye. O yüzden belediye başkanları olarak, yöneticiler ve çalışanlar olarak bu hassasiyeti de göz önüne alarak, çalışmalarımızı bu şekilde yapmamız lazım. Kadınlara hitap edebileceğimiz mekanları çevreyolunun altında olması lazım. Kadın kooperatifini kurduk. Biz istiyoruz ki kadın kooperatifleri daha aktif olsunlar. Tüm bayanlara hitap etsinler. Tüm bayanlara ulaşmak için kooperatifleri kullansınlar. Biz, ev hanımlarının üretmiş olduğu ürünleri alalım, onların el hünerlerini geliştirelim, becerilerini arttıralım. En büyük hizmet kendine, eşine, çocuklarına yapabileceğin hizmettir. Kadın kooperatifini kurarken hedefimiz ev hanımlarımız çocuklarından ayrılmasınlar. Evlerinde üretim yapsınlar. Bir yere gelip oraya bağlı kalıp, evini, çocuğu, eşini ihmal etmekten ziyade evinde becerisini göstermesini düşündük. Yeşil alan, yeni yapılacak konut alanı, gençlik merkezleri, sosyal tesis gibi birçok alan açıyoruz. İnsanlar şuan bu bölgelere rağbet ediyor. Malatya'yı, Battalgazi'yi insanların tercih ettiği bir konuma getirmek için çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de “Çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Başkanımızla birlikte çalışmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz hamdolsun. Birlikte daha güzel işlere imza atma adına başkanımızla çaba gayret sarf ediyoruz. Hem AK Parti'nin hem de Belediyemizin daha başarılı olabilmesi adına bu bayrağı daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Battalgazi'mizin 310 bin nüfusu ve 103 mahallesi var. Gençlik merkezleri, sosyal tesisiler ve bir çok alanda önemli çalışmalara imza attık. Ankara'da 3 belediyemiz de ödül aldı. Ben bundan dolayı da başkanımızı tebrik ediyorum. Programı tertipleyen Yıldız Hanıma ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ise Battalgazi'de önemli işlere imza atıldığını kaydederek, “Battalgazi ilçesinde her kesime hitap edecek çalışmalar yapılıyor. Başkanımız çalışmalar yaparken özellikle kadınları ve gençlerimizi düşünerek hayata geçiriyor. Kadınlarımıza öncelik veren, öncülük eden başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi de “Sosyal belediyecilik anlamında birçok önemli çalışmalara imza atıldığını gördük. Tabi bu çalışmalar bizleri heyecanlandırıyor. Çıktığımız bu yolda AK Parti Belediyeciliğin çok güzel imzası var. Bugün bizlere eşlik eden Başkanımızın kıymetli eşleri Yıldız Güder hanımefendiye ve Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Cahide Yağız “Gezdiğimiz projelerin hepsi çok güzel. Bizleri bu güzel projeleri gezmemizde yanımızda olan Yıldız Güder hanımefendiye ve Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Naile Altuntaş da “Biz özellikle gezdiğimiz yerlerde bakmış olduğumuz engelli arkadaşlarımızın bu alanlarda dolaşabilmeleriydi. Rampalar olsun, yollar olsun her şey düşünülmüş projelerde. Çalışan arkadaşlarımız da ilgili ve alakalı. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Aile Platformu adına katılan Özgül Coşkun çalışmalardan dolayı Güder'e teşekkür etti. Yetimler Kervanı Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz ise gençlerin düşülmesinin önemine vurgu yaptı.

Vatan Severler Gençlik, Eğitim Ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Alparslan da çalışmaların çok başarılı olduğunu sosyal belediyecilik anlamında güzel hizmetlerin ortaya çıktığını söyledi.