İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su kuyusuna düşen şahıs yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen şahıs, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen şahıs, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan 73 yaşındaki Bekir Kaplan, kendisine ait besi çiftliğinde açılan sulama kuyusuna düştü. Yaşlı şahsın yardım istemesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar şahsı sudan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.


Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile yaşlı şahsı sulama kuyusundan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.