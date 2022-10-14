Su sporları etkinliği

Programa, Vali Hulusi Şahin, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı. Su Sporları Etkinlikleri çerçevesinde, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yüzme ve spor dersi alan öğrencilere kano, kürek, dalgıçlık ve can kurtarma ile ilgili teorik bilgilendirmeler yapılmasının akabinde öğrencilere, 20'şer kişilik gruplar halinde kano uygulama eğitimi verildi.

Vali Şahin ve beraberindekiler İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Su Sporları Eğitim Tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.