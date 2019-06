Suat Arslanboğa'dan hakem eleştirilerine cevap

Süper Lig'in başarılı hakemlerinden Suat Arslanboğa, hakemlere yönelik eleştirilerle ilgili, “Bence iyi bir hakem geliştirici olmayan, yıpratıcı, maksadı belli yorumları ciddiye almamalı" dedi.

Bayram tatili için memleketi Malatya'ya gelen Süper Lig hakemlerinden Suat Arslanboğa, yerel bir kanalda katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de yönettiği bazı karşılaşmalarda tartışmalı pozisyonların günlerce televizyon programlarında ve sosyal medyada tartışılmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Arslanboğa, “Futbolun güzel yanı bu, her zaman, herkes, her yerde konuşabiliyor. Kendi bilgisi ölçüsünde fikirlerini ifade edebiliyor. Ben çok fazla televizyon programı ya da yorumları izleyen birisi değilim. Sadece güncel kalmak için her maçtaki tartışmalı pozisyonları izliyorum. Bence iyi bir hakem geliştirici olmayan, yıpratıcı, maksadı belli bu tarz yorumları ciddiye almamalı. Hakem her zaman saha içerisinde kalmalı. Ben buna dikkat ettiğim süre içerisinde daha başarılı sezonlar geçirdiğimi söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor arasında Sivas'ta oynanan karşılaşmada düdük çalan Arslanboğa, “Lig biteli bir ay oldu, maç yönetmeyi özlüyorsunuz. Maç bittikten sonra ertesi gün öğlene kadar o maçı düşünüyorsunuz daha sonra yeni haftaya, yeni maça odaklanıyorsunuz. Eleştiriler ve tepkiler bazen çok fazla abartılıyor. Bu sadece hakem için değil, futbolcu, antrenör, yönetici içinde geçerli. Her şeyden önce futbolun bazı paydaşları var. Medya, taraftar, az önce saydığım unsurlar. Ve hepimiz insanız. Hiçbirimiz robot değiliz. Elbette ki hatalar olabilir. Bunu bir futbolcu da yapabilir, hakemde yapabilir. Bunu futbolun doğasında görmek gerekir" dedi.

Arslaboğa, Türkiye'de bu sezon uygulanmaya başlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) hakemlerin işini kolaylaştırıp, kolaylaştırmadığına yönelik ise, "Bir defa Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ile ortaklaşa yürüttüğü çok güzel ve kaliteli bir eğitim programı var. Bu işbirliği sayesinde VAR başta olmak üzere görüntülü ve değişen kurallarla ilgili çok ciddi eğitimler veriliyor. Ligin her iki devresi öncesinde düzenlenen kamplar, sezon içerisinde rutin seminerler ve buna ilaveten Riva'daki sunum ve eğitimler Türk hakemliğini Avrupa seviyesine getirdi. Ve bu eğitimler alttan üst klasmanlara çıkacak hakemlere de aylardır veriliyor. Bence, bizim eğitim ve uygulama anlamında sorunumuz yok sadece biraz zamana ve yeni sistemin oturmasına ihtiyacımız var. Bu noktada VAR protokolü zaten hakeme şunu der; 'Karar verirken VAR'ı unut, karardan sonra VAR'ı hatırla.' Ama VAR'ın hakemlere ciddi bir avantaj getirdiğini söylemek mümkün" açıklamasında bulundu.

Arslanboğa, Türkiye'de bazı teknik adamların hakem üzerinde baskı kurup kurmadığının sorulması üzerine ise, "Hakem bazen sahada yer edinmesinden, yardımcılarıyla işbirliğinden ya da pozisyonu iyi süzememesinden dolayı hatalı karar verebiliyor. Bu maalesef başka şeylere bağlanabiliyor. 'Yok teknik adamdan etkilendi, yok cesaret edemedi' gibi. Oysaki hiçbir hakem bu tür baskılardan dolayı bilerek ya da bilmeyerek hata yapmaz. Hatta her hakem her futbolcu gibi tribünlerin dolu olmasını ister" yorumunu yaptı.

Malatya'dan buruk bir acıyla ayrıldığını da dile getiren Arslanboğa, “Eskişehir'de güzel bir ortama gittik. Ailem, çocuklarım çok mutlu. En çok üzüldüğüm nokta annemi burada yalnız bırakmak oldu" dedi. Kendisinin Malatya'dan ayrılmasından sonra Malatya hakemliğinin ne kaybettiğinin sorulması üzerine ise başarılı Hakem Arslanboğa şu cevabı verdi:

"Burada isimlere takılmamak lazım. Mental anlamda Malatya hakemliği ne kaybetti, ne kazandı buna bakmak gerekiyor. Yeni Suat Arslanboğa'ları alttan yetiştirmek, genç hakemleri her zaman o seviyeye hazır hale getirebilmek daha önemli."