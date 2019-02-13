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Şubat ayı ilk Meclis Toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısına başladı.


Meclis Başkan Vekili Hasan Gögüs'ün Başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi.


Şubat ayı 2 . birleşimi 19 Şubat'ta


Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat Ayı II. Birleşim toplantısını, 19 Şubat Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

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