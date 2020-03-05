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Suça yönelimlerin azaltılması için seminerler düzenleniyor

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile suça yönelimlerin azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Arguvan ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, gençlerin suça yönelmemesi için bilgilendirmeler yaptı.


Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu (ÇPA) Lisesinde gerçekleşen seminerde Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Görevlilerince öğrencilere çeşitli bilgiler verildi. Terör örgütlerinin özellikle aile içerisinde huzursuzlukları bulunan çocukları hedef aldığını ve sosyal seviyesi düşük olan gençleri kıskaca aldıklarını belirten emniyet görevlileri, örgütün özellikle hedef seçtiği kişileri kandırmak adına maddi yardım ve barınma gibi yalanlarla ağlarına düşürdüklerini belirtti.


Bu tür konularda öğrencilerin terör örgütlerinin propagandalarına karşı uyanık olmasını isteyen uzmanlar, her zaman emniyet güçleri olarak yanlarında olduklarını söylediler.


Seminerden dolayı Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Okul Müdürü Varol Temiz ise oldukça faydalı geçen seminerin suç oranının azalmasına da büyük katkı sunacağını söyledi. Okul Müdür Yardımcısı Ömer Akkoç'ta seminerlerin zaman zaman düzenlenmesini talep ederek öğrencilerin bu gibi konularda bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu dile getirdi.


Seminer sonunda öğrencilere kalem, kitap, broşür ve not defteri gibi materyaller hediye edildi.

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