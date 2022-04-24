Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da traktörün tankerine su doldurduğu sırada sulama kanalına düşen 67 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Mustafa Akkoyun bölgede geçen sulama kanalında traktörün tankerine su doldurmak isterken dengesini kayıp ederek kanala düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık görevlileri ile su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Kanalda çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra Mustafa Akkoyun'un cansız bedenine ulaştı. Su dan çıkarılan Akkoyun'un cenazesi Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.