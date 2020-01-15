İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama suyu toplantısı düzenlendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması için yapılacaklar ele alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması için yapılacaklar ele alındı. Toplantıda özellikle salma sulama yerine fıskiyeli sulamaya geçilmesi konusu istişare edildi.


Toplantıya, Kaymakam Hulusi Teke, Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya Şube Müdürü Arif Tüfekçi, Akçadağ Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, Akçadağ Sulama Birliği Başkanı Özkan Yalçın, Sultansuyu Sulama Birliği Başkanı Şerif Bozbey katıldı.


İlçe çiftçilerinin tarımsal sulama ile ilgili taleplerinin ve çözüm önerilerinin istişare edildiği değerlendirme toplantısında, bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması için yapılacaklar ele alındı.


Özellikle suyun israf edilmemesi noktasında yapılacaklar ele alınırken, salma sulama yerine fıskiyeli sulamaya geçilmesi konusunda yapılan destek ve teşviklerden yararlanılması konusu istişare edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.